Allianz: Dieses KGV macht richtig Hoffnung!

die Aktie des Münchener Versicherungsriesen hat den Anlegern in den vergangenen 12 Monaten eine Gesamtrendite von rund 43 Prozent eingebracht. Während sich die Aktie auf Sicht von einem Jahr um fast 39 Prozent verteuerte, schüttete der DAX-Konzern darüber hinaus eine Dividendenrendite in Höhe von 4,56 Prozent aus. Macht summa summarum gut 43 Prozent. Im bisherigen Jahresverlauf geht es für den DAX-Titel nicht ganz so rasant nach oben. Seit Jahresbeginn belaufen sich die Kursgewinne aber immerhin auf gut 15 Prozent, in den vergangenen 3 Monaten erzielte das Unternehmen ein Plus von gut 6 Prozent. Der DAX kommt als Benchmark seit Jahresanfang auf ein Plus von rund 6 Prozent.

Fundamental günstig

Am 7. August notierte die Aktie im Xetra-Handel bei 187,30 Euro und erreichte damit ein neues 15-Jahres-Hoch. Dass das aber noch lange nicht das Ende vom Lied sein muss, zeigt der Blick auf die fundamentale Bewertung. Mit einem erwarteten Konsens-KGVe von rund 11 ist die Aktie deutlich günstiger bewertet als die Konkurrenz, die im Schnitt ein KGV von 15 aufweist. Auch mit Blick auf die Dividendenrendite schneidet der Versicherer besser ab als die Peer-Group.

Nach einer starken Halbjahresbilanz hat das Management um Konzernchef Oliver Bäte zudem angekündigt, am oberen Ende der Ergebnis-Prognosespanne landen zu wollen. Damit visiert das Unternehmen einen operativen Gewinn von rund 11,3 Mrd. Euro an, was ein neues Rekordergebnis darstellen würde.

JPMorgan mit Kursziel 228 Euro

Mehr als die Hälfte der covernden Analysten rät weiterhin zum Kauf der Allianz-Aktie, wie aus einer Befragung von Bloomberg hervorgeht. Lediglich 5 der insgesamt 36 Analysten plädieren für einen Verkauf. Am positivsten gestimmt ist Michael Huttner von JPMorgan, der den fairen Wert der Aktie weiterhin bei 228 Euro sieht. Auf Basis des aktuellen Kurses würde dies einem Kurspotenzial von knapp 25 Prozent entsprechen.

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.