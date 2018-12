Allianz: Dieser Rückschlag schmerzt!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Allianz-Aktie erreichte am 27. September bei 197,50 Euro ein Zwischenhoch. Es konnte jedoch in den nachfolgenden Aufwärtsbewegungen nicht mehr erreicht werden. Durch diese Reihung tieferer Hochs hat sich ein mittelfristiger Abwärtstrend ausgebildet. Anfang Dezember sah es kurzfristig so aus, als stünden die Käufer kurz davor diesen Trend ernsthaft testen zu wollen.

Da die Aktie bis zum 3. Dezember aber nur auf 191,04 Euro ansteigen konnte, ist

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.