Allianz: Dieser Anstieg sollte nicht überschätzt werden!

Nachdem die Allianz-Aktie in den vergangenen Wochen nur den steilen Weg in die Tiefe zu kennen schien, haben die Bullen am Freitag mit einem Tagesplus von 10,35 Prozent ein deutliches Zeichen gesetzt. Ausgehend vom neuen 2020er Jahrestief, das am Donnerstag bei 117,10 Euro ausgebildet wurde, konnte die Aktie in der Spitze bis auf 141,76 Euro vordringen.

