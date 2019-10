Allianz: Diese Schwäche sieht gefährlich aus

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Drei schwache Tage reichten in der vergangenen Woche aus, um die Träume der Bullen von neuen Hochs bei der Allianz-Aktie platzen zu lassen. Die guten Aussichten von Anfang Oktober haben sich dadurch in eine gefährliche Lage verkehrt, denn am Freitag hat der Kurs die 50-Tagelinie bei 207,37 Euro nach unten durchbrochen und ist auch unterhalb des gleitenden Durchschnitts bei 206,25 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



