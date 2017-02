Allianz: Diese Kursmarke ist entscheidend!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

die Allianz hatte in den vergangenen Tagen die Börsen in Atem gehalten. Die Dividende wird von 7,30 aller Voraussicht nach auf 7,60 Euro steigen. Dennoch hat jetzt das US-Haus Bernstein den Musterwert aus dem Dax schlechter als zuvor eingeschätzt. Die Einstufung sank von „Outperform“ auf „Market-Perform“. Die Allianz soll sich also so entwickeln wie der Marktdurchschnitt. Diese Korrektur erfolgte, obgleich die Analysten selbst einräumten, die vorgelegten Quartalsziffern seien perfekt gewesen. Aus fundamentaler Sicht gibt es deshalb keine Neuerungen für die Allianz.

Technischer Blick: Immer noch bestens

Allianz gab kurz nach den Zahlen um 0,7 % nach. Dies ist angesichts der guten charttechnischen und technischen Ausgangssituation jedoch nach Auskunft von Analysten kein neues Signal. Die Aktie notiert nur minimal unter ihrem aktuellen 12-Monats-Hoch und entfernte sich vom 5-Jahres-Hoch nur um insgesamt 2,5 %. Noch immer stufen 55 % aller relevanten Analysten die Allianz als „Kaufwert“ ein.

Der Kurs verläuft im entscheidenden langfristigen Aufwärtstrend. Bezogen auf den gleitenden Kursdurchschnitt der vergangenen 200 Tage beträgt das Polster 16 %.

Für einen langfristigen Ausbruch nach oben ist die Grenze von 180 Euro aus charttechnischer Sicht entscheidend. Hier befinden sich Widerstände.

Gerade technische und charttechnische Analysten sehen die Aktie im grünen Bereich.

Ein Gastbeitrag von Frank Holbaum.

