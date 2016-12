Allianz: Die DIGITALISIERUNG schreitet voran!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Liebe Leser,

die Allianz wird nicht müde darin, ihre Bestrebungen zu einer erhöhten Digitalisierung zu bekräftigen. Diese Bemühungen zeigen sich heute auch ganz konkret in Form einer neuen Software. Mit einem Online-Service haben Riester-Kunden künftig die Möglichkeit, ihre staatlichen Zulagen selbst zu optimieren. Das soll im besten Fall schnell und unkompliziert über die Bühne gehen und sogar am Smartphone mit wenig Aufwand möglich sein. Jeder, der für das Angebot in Frage kommt, soll per Post einen Brief mit den notwendigen Zugangsdaten erhalten.

Stetige Weiterentwicklung geplant!

Die Software entstand im Agilen Training Center der Allianz in Stuttgart. Dort sollen die Entwickler sich das Feedback der Kunden zu Herzen nehmen und die App stetig weiterentwickeln, gleichzeitig entstehen hier auch noch viele weitere Anwendungen. Gerade beim Thema Riester-Rente zeichnet sich großes Potenzial ab. 59 Prozent der Kunden befinden sich hier in der technik-affinen Altersgruppe unter 35 Jahren und dürften damit positiv auf Apps und Software für die eigene Versicherung reagieren. Insgesamt führt die Allianz aktuell nach eigenen Angaben rund 1,6 Millionen Riester-Verträge im Bestand. Auch für die Zukunft können wir wohl mit einigen digitalen Innovation der Allianz rechnen, ob diese dann auch tatsächlich sinnvoll für den Kunden sind, kann nur die Zeit zeigen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse