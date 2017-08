Allianz: Die Charttechniker können sich an dieser Aktie nicht sattsehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Liebe Leser,

Allianz zählt unverändert zu den attraktivsten Aktien aus den Substanzindizes in Deutschland. Jetzt hat das Unternehmen bekanntgegeben, dass die Geschäfte im heimischen Land deutlich besser geworden sind. Zudem sind auch fundamentale Analysten aus den Bankhäusern vergleichsweise optimistisch. So heben 55 % den Daumen und schätzen die Aktie als „Kauf“ ein 25 % wollen derzeit lediglich „halten“ und 20 % „verkaufen“ die Aktie.

Allianz ist unter Charttechnikern aktuell ebenfalls sehr beliebt. So hat die Aktie bei etwa 180 Euro eine stabile Untergrenze ausgebildet, von der aus sich neue Tops angreifen lassen. Auch in Höhe von 175 Euro sei eine Unterstützung, so die Meinung der Experten. Erst vor gut 10 Tagen war der Wert bei 186,30 Euro stehengeblieben und markierte dort den höchsten Stand der vergangenen 15 Jahre. Darüber erwarten Chartanalysten bei 200 Euro noch Widerstände, dann sei der Weg nach oben frei.

Technische Analysten: Kursziel über 200 Euro

Der positiven Analyse schließen sich auch die technischen Analysten weitgehend vorbehaltlos an. So konnte die Allianz in den zurückliegenden Wochen die Trendpfeile in allen Bereichen nach oben drehen. Der Aufwärtstrend ruht auf breiten Schultern, der Abstand zum GD200 (gleitender Kursdurchschnitt der vergangenen 200 Tage) beträgt mustergültige 10 %.

Die Allianz ist im grünen Bereich und verspricht beste Chancen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" von Börsen-Guru Jürgen Schmitt kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.