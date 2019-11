Allianz: Die Chance auf neue Jahreshochs steigt

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Bereits zweimal konnten die Bullen in diesem Monat bei der Allianz-Aktie die wichtige 50-Tagelinie behaupten und einen Rückfall unter den gleitenden Durchschnitt verhindern. Im Anschluss an den letzten erfolgreichen Test am Mittwoch setzte ein leichter Anstieg ein. Er eröffnet den Käufern die Chance, das Blatt in Kürze vollständig zu ihren Gunsten zu wenden.

Erreicht werden kann das Ziel, wenn es



