Allianz: Die Bullen wollen mehr!

Die Bullen vollziehen bei der Allianz-Aktie derzeit einen Anstieg, der in seiner Dynamik und Steilheit an den Mitte Mai gestarteten Aufwärtstrend erinnert. Er ließ die Aktie bis zum 5. Juni auf ein Hoch bei 194,76 Euro vordringen. Diesem Hoch näherte sich der Kurs in der Vorwoche bis auf wenige Cent an.

Es gelang den Bullen, die Allianz-Aktie am Dienstag in



