Allianz: Die Bullen haben es nun in der Hand!

So angenehm der September für die Aktionäre der Allianz-Versicherung war, so unangenehm verlief der Oktober. Er brachte der Aktie ausgehend von dem am 27. September erreichten Hoch bei 197,50 Euro bis zum 26. Oktober einen Rückgang des Kurses auf 176,42 Euro.

Soll sich das Chartbild der Aktie mittelfristig wieder verbessern, müssen sich die Käufer im November daran machen, die Ende Oktober bei 176,42 Euro begonnene ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.