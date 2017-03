Allianz: Bereit machen

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Allianz-Aktie zeigt sich zum Wochenauftakt faktisch unverändert und notiert weiter auf dem Niveau des 5-Jahres-Hochs (169,85 Euro). Allianz-Aktionäre können sich in den vergangenen 6 Monaten über einen Kursgewinn in Höhe von 25% freuen. Auf Zehn-Jahres-Sicht weist das Papier von Allianz einen Verlust von im Mittel -0,05% pro Jahr aus. Ein Investment in Höhe von 10.000...