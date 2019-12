Allianz: Ausbruch geglückt?

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Das Geschehen bei der Allianz-Aktie wurde in den letzten Tagen wieder von den Bullen dominiert. Ihnen gelang es am Dienstag, den Kurs auf dem Niveau von 212,15 Euro zu stabilisieren und am Mittwoch einen Anstieg über die 50-Tagelinie zu erzwingen.

Da der Anstieg am Donnerstag und Freitag fortgesetzt wurde, konnte in der Spitze ein Hoch bei 222,05 Euro erreicht werden. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung