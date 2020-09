Allianz: Auf diese Marken ist weiterhin zu achten!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Der Allianz-Aktie pendelt seit Anfang August um ihren 50-Tagedurchschnitt. Er wurde im September zunächst unterschritten, konnten in der Vorwoche zurückerobert werden und läuft aktuell erneut Gefahr, in Kürze wieder gebrochen zu werden. Am Freitag ist es den Bären bereits geglückt, den Allianz-Kurs bis auf 180,94 Euro zurückfallen zu lassen.

Damit wurde der 50-Tagedurchschnitt bei 181,73 Euro bereits leicht unterschritten. Zwar ...



