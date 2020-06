Allianz: Auf dem Weg zum Jahreshoch!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Seit Mitte März hatte sich der Kurs in einem Aufwärtstrend bewegt und das Hoch konnte am 30. April bei 177,40 Euro markiert werden. Danach gab es Verluste und die Allianz-Aktie ISIN: DE0008404005 schlug wieder da auf, wo sie bereits im März gelegen hatte. Im Bereich von 140,00 Euro liegt eine Unterstützung. Das Tief lag am 14. Mai bei 139,78 Euro und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung