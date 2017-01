Allianz: Den Anlegern winkt ein kräftiger Geldregen!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Lieber Leser,

für Anleger des Versicherungsriesen Allianz könnte dieses Jahr besonders lukrativ werden. Denn das Konzernmanagement ist fest entschlossen, das ungenutzte M&A-Budget in einen Aktienrückkauf zu investieren. Ein Unternehmenssprecher verwies zu Wochenbeginn auf die Worte von Vorstandschef Oliver Bäte, die dieser Ende November gegenüber Analysten geäußert hatte. „Wir werden das Geld nicht ohne Grund zurückhalten. Alles Kapital, das wir nicht brauchen, werden wir zurückgeben.“

Nichts Passendes gefunden

Seit 2014 hat sich ein Budget von rund 3 Mrd. Euro angehäuft. Dieses Geld sollte eigentlich für Fusionen oder Zukäufe verwendet werden, doch letztlich hat der Markt kein geeignetes Übernahmeziel zu einem angemessenen Preis hervorgebracht. „Wir sind bei Fusionen und Übernahmen sehr diszipliniert gewesen“, zog Bäte unlängst Bilanz. Zum Jahresende kamen noch einmal Gerüchte auf, wonach die Allianz an einer Übernahme des Frankreich-Geschäfts des italienischen Konkurrenten Assicurazioni Generali interessiert sei. Insider dementierten aber schon kurz darauf, dass sich Generali aus Frankreich zurückziehen wolle.

Bald wissen wir mehr

Ob es tatsächlich zu einem Aktienrückkauf kommt, obliegt nun dem Aufsichtsrat. Dieser wird die Entscheidung nach Prüfung der Jahres-Finanzkennzahlen treffen, voraussichtlich Mitte Februar. Werden Aktien zurückgekauft und anschließend vernichtet, verteilt sich der Konzerngewinn auf weniger Aktien, so dass folgerichtig auch der Gewinn je Aktie steigt. Eine Alternative wäre die Auszahlung einer Sonderdividende, doch aus Sicht des Konzerns und der Anleger wäre ein Aktienrückkauf sicherlich die 1A-Lösung.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse