Allianz Analyse (2) – Was sagt die Markttechnik?

im ersten Analyseteil zur Allianz Group haben wir uns einige fundamentale Kennzahlen für die ersten neun Monate des vergangenen Jahres angeschaut. Dabei haben wir festgestellt, dass die finanzielle Stabilität gegeben ist, die Rentabilität lässt allerdings etwas zu wünschen übrig. Die EKR von 7,27 % unter Berücksichtigung einer Eigenkapitalquote von 8,09 % ist recht gering, allerdings fällt das Gearing mit 22,89 % annehmbar aus, weshalb auch die EKR aus diesem Aspekt heraus mit weniger Risiko erzielt wurde. Die Umsatzrendite ist hinsichtlich des Branchenvergleichs annehmbar, deutet allerdings mit 5,52 % auf eine leichte Marktschwäche hin. Der Gewinn je Aktie stagnierte leicht, das KGV beträgt 14,27 und ist damit nah am langfristigen Marktdurchschnitt von 16-17. Schauen wir uns die technische Kursentwicklung der Aktie an.

Langfristiger Aufwärtstrend mit Potential

Die Aktie befindet sich seit 2009 in einem langfristigen Aufwärtstrend mit einem starken Einbruch in Folge der EU-Krise in 2011. Seit 2012 bis 2015 hat die Aktie etwa 150 % an Wert hinzugewonnen. Seitdem korrigierte sie bis Mitte letzten Jahres um 30 %. Der Korrekturtrend konnte allerdings in Folge wieder steigender Kurse überwunden werden. Ca. 35 % an Wertgewinn stehen seit dem Tief des letzten Jahres zu Buche. Die beiden Wochendurchschnitte (100,200) konnten ebenfalls wieder überwunden werden. Aktuell zeichnet sich eine leichte Schwäche ab, die sich fortsetzen könnte, wenn der Kurs unter 155 Euro je Aktie fällt. Bleibt er stabil, dürften das nächste Ziel bei 170 Euro je Aktie liegen.

