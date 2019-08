Allianz: Alles richtig gemacht, aber…

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Am Freitag präsentierte der Versicherungsgigant Allianz sein Zahlenwerk zum letzten Quartal. Und konnte dabei durchaus überzeugend auftreten. So konnte der Konzern im zweiten Quartal seinen operativen Gewinn um 5% auf 3,2 Mrd. Euro steigern. Mit insgesamt 6,1 Mrd. Euro in den ersten sechs Monaten hat die Allianz dadurch bereits mehr als die Hälfte des für das gesamte Jahr eingeplanten Ergebnisses von



