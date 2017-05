Allianz: Aktien zurückgekauft!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

die Allianz SE kauft eigene Aktien zurück. Das Unternehmen teilte mit, dass im Zeitraum vom 15.05.2017 bis zum 19.05.2017 exakt 424.594 eigene Aktien zurückgekauft worden sind. Der durchschnittliche Kaufkurs lag demnach bei 171,81 Euro, was eine Summe von 72.949.388,01 Euro ergibt. Das klingt recht viel – aber es gilt hier die Relationen zu beachten. Die genannten 424.594 Aktien sind laut Allianz gerade einmal 0,09% des Grundkapitals. Grundsätzlich sind solche Aktienrückkäufe erfahrungsgemäß eher bullish zu bewerten im Hinblick auf den Aktienkurs. Denn die Zahl der Aktien im Umlauf verringert sich.

Allerdings verringern sich auch die liquiden Mittel des Unternehmens. Insofern gilt es hier zu fragen, was hätte die Allianz sonst mit dem Geld machen können? Wenn es alternative Investitionsmöglichkeiten gegeben hätte, gilt es abzuwägen – was hätte den Aktionären letztlich mehr gebracht? Im Hinblick auf den Kurs der Allianz-Aktie ist es derzeit übrigens recht spannend, denn es geht um die Frage, ob wir da ein „Top“ gesehen haben und der Kurs nun kippt (= Aufwärtstrend verlässt und schärfer korrigiert) oder eben nicht. We will see, wie der Angelsachse sagt.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.