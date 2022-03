Allianz-Aktie um 200 Euro: Jetzt ein Kauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Allianz-Aktie (WKN: 840400) pendelt, während ich diese Zeilen schreibe (28.2.22), um die Marke von 200 Euro. Das heißt, die Aktie befindet sich im Moment bei 200,10 Euro. Vielleicht rutscht sie im Rahmen des Ukraine-Konflikts unterhalb dieses wirklich runden Aktienkurses.

Entscheidender ist, ob die Allianz-Aktie bei 200 Euro ein Kauf ist oder ob man Gefahr läuft, sich daran die Finger zu verbrennen. Ukraine-Konflikt und mögliche Turbulenzen rund um die Sberbank können Belastungsfaktoren sein. Genauso wie der mögliche Schadensersatz für die Structured Alpha Fonds, der jedoch eigentlich großteils per Rückstellung im letzten Geschäftsjahr verarbeitet worden ist. Unterm Strich glaube ich: Die Chancen überwiegen. Vor allem jetzt.

Allianz-Aktie um 200 Euro: So günstig ist die Aktie!

Die Allianz-Aktie ist auf einem Aktienkurs um 200 Euro jedenfalls relativ preiswert. Gemessen am 2021er-Gewinn je Aktie in Höhe von 15,96 Euro liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis im Moment bei ca. 12,5. Das ist jedoch eigentlich nur Teil der Wahrheit. Ohne die Rückstellungen läge das Ergebnis je Aktie vermutlich eher bei rund 19 Euro, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei ca. 10,5. Das ist übrigens auch der Wert, den das Management für das Jahr 2022 in Aussicht gestellt hat.

Kapitalrückführungen, Prognosen und andere Dinge zeugen von Optimismus. Fangen wir mit den Rückführungen an. In diesem Jahr plant der DAX-Versicherer 10,80 Euro je Aktie an die Investoren auszuzahlen. Bei einem Aktienkurs von 200 Euro liegt die Dividendenrendite damit bei 5,4 %, was ohne Zweifel ein vergleichsweise hoher Wert ist. Aber auch die eine Milliarde Euro für Aktienrückkäufe schafft weitere Mehrwerte für Investoren und erhöht das Ergebnis je Aktie.

Für die kommenden Jahre soll es weiteres Wachstum auch auf operativer Basis geben. Das Ergebnis je Aktie soll unterm Strich auf bereinigter Basis zwischen 5 und 7 % p. a. steigen. Wenn wir das bei der Allianz-Aktie weiterdenken, so könnte das Kurs-Gewinn-Verhältnis schon nach dem Geschäftsjahr 2022 bei einem Wert von unter 10 liegen. Auch die Dividende soll in den nächsten Jahren weiter steigen. Alles in allem eine solide Perspektive.

Mithilfe der Leitzinserhöhung in den USA bieten sich auch neue Möglichkeiten zum Investieren für die Vermögensverwalter. Wobei sie insgesamt ein fantastisches Werk, selbst während Niedrigst- und Nullzinsen, geschaffen haben. Eine günstige Bewertung ist für die operative Klasse und moderate Wachstumsmöglichkeiten definitiv einen Blick wert.

Chancen und Risiken

Bei der Allianz-Aktie gibt es natürlich Chancen und Risiken, selbst um die Marke von 200 Euro herum. Wenn ich mir das Gesamtpaket und die Aussichten ansehe, so glaube ich jedoch, dass die Chancen die Risiken um ein Vielfaches überwiegen. Vor allem aufgrund der günstigen Bewertung.

Foolishe Investoren sollten sich diese Chance vielleicht jetzt ansehen. 5,4 % Dividendenrendite haben wir bei dem DAX-Versicherer nicht sehr häufig gesehen in den vergangenen Jahren. Alleine das ist vor der DAX-Dividendensaison noch einen genaueren Blick wert.

