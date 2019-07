Allianz Aktie: Das spricht für steigende Kurse

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Sind das etwa schlechte Vorzeichen? Die Allianz-Aktie trudelt derzeit ein wenig vor sich hin. Vom Aufwärtstrend der letzten Tage ist aktuell nur noch wenig zu sehen. Die Experten des Börsenmagazins „deraktionaer.de“ erinnert dieser Kursverlauf daher fatal an die Performance des Wertpapiers im Zeitraum von Oktober 2017 bis Februar 2018. So berichtete es das Magazin am Montag.

Wiederholt sich die Geschichte?

Der Artikel erläutert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung