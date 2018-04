Allianz-Aktie: Das sollten Sie wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Liebe Leser,

der Versicherer Allianz hat in den vergangenen Tagen erneut überzeugt. Die Aktie konnte vor allem am Freitag wieder aufsatteln und nähert sich so der Grenze von 190 Euro an. Damit sind auch 200 Euro in Sicht, die Aktie befindet sich in einem charttechnischen Aufwärtstrend. Entscheidend bleibt aktuell, ob die Aktie die 200-Euro-Marke schnell und zügig überwinden kann oder nicht. Gelingt ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.