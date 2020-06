Allianz-Aktie: Das sollten Sie als Anleger bedenken!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Aktie des Münchener Versicherungskonzerns Allianz hat in der zweiten Mai-Hälfte wieder Fahrt aufgenommen. Anfang Juni gelang der Sprung über das Verlaufshoch von Ende April bei 177,4 Euro. Im Hoch stieg der Kurs bis auf 194,76 Euro. Dabei konnte eine Kurslücke (Gap down) zwischen 186,98 und 179,98 Euro geschlossen werden. Der leicht überkaufte technische Zustand hat die Aktie in den letzten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



