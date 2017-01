Allianz-Aktie setzt jetzt wieder zum Höhenflug an!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

die Allianz-Aktie war in den vergangenen Tagen bereits auf dem Sprung zu einer größeren Korrektur. Zur Erinnerung: In unserer letzten Analyse haben wir darauf hingewiesen, dass sich der Wert innerhalb eines nach oben gerichteten, zulaufenden Dreiecks bewegt. Ein Ausbruch nach unten hin aus diesem Dreieck, dessen untere Begrenzung in etwa bei 157,50 Euro je Aktie verläuft, würde die Wahrscheinlichkeit für die Korrektur erhöhen.

Der Kurs hat diesen Preisbereich nun in dieser Woche unterschritten und steigerte somit zunächst auch sichtlich das Abwärtsmomentum. Allerdings steigt die Aktie Mitte der Woche erneut über das Ausbruchsniveau und deutet einen Fehlausbruch an. Genau das ist der Grund, warum wir in den meisten Fällen empfehlen, den Wochenschlusskurs als Bestätigung für einen Ausbruch heranzuziehen.

Wie geht es weiter?

Da es also auf Wochenbasis keinen eindeutigen Ausbruch gegeben hat, bleibt die Aufwärtsbewegung aus der markttechnischen Perspektive weiterhin intakt. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zumindest in dieser Woche weiter aufwärtsgeht, ist somit erhöht. Das nächste Ziel könnten dabei zunächst 165 Euro je Aktie darstellen. Darüber hinaus dürften die 170 Euro je Aktie schnell angesteuert werden.

