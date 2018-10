Allianz-Aktie: Der positive Trend hält an….

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Aktie der Allianz gilt zumindest unter den Charttechnikern inzwischen zu den erfolgreichsten am deutschen Markt, was große Standardwerte angeht. Denn die Kurse sind bei weitem nicht so stark gesunken wie bei konkurrierenden Titeln. Nun erholen sich die Notierungen erneut und konnten auch am Dienstag etwas zulegen. Das Comeback in einen deutlicheren charttechnischen Aufwärtstrend scheint zumindest nach Meinung von Charttechnikern wieder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.