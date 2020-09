Allianz-Aktie: Das könnte zum Problem werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Allianz beteuert schon seit Längerer Zeit, mehr für den Klimaschutz tun zu wollen und brüstet sich mit allerlei Maßnahmen, um dieses Ziel zu erreichen. Umso mehr stößt Umweltschützern derzeit eine brisante Geschichte auf. Wie das „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ am Sonntag berichtete, könnte ein Tochterunternehmen des deutschen Versicherers an der Finanzierung von Kohletransporten bei der Carmichael-Mine in Australien beteiligt sein. Dabei handelt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung