Allianz – Aktie knackt endlich das Hoch!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Lieber Leser,

die Allianz-Aktie hat seit Mitte letzten Jahres einen guten Sprung nach oben gemacht. Bis dato wurde ein Wertgewinn von 46 % verzeichnet. Nach dem letzten Zinsschritt der FED sowie den weniger harschen Prognosen bei den nächsten Zinsschritten legte die Aktie eine Pause ein. Sie konnte damit den überaus wichtigen technischen Widerstandbereich zwischen 169,50-170 Euro je Aktie erneut zunächst nicht überwinden. In diesem Bereich sind die letzten wichtigen Hochs aus dem Jahr 2015 erreicht worden.

Wo sind die nächsten Ziele?

Zur Mitte der Woche hin kann die Aktie diesen Sprung über die Widerstandszone endlich vollziehen. Sie bewegt sich damit weiterhin in dem mittelfristigen Aufwärtstrendkanal, der den Trend seit Mitte letzten Jahres markiert. Demzufolge könnte das nächste technische Ziel in der aktuellen Aufwärtsbewegung die obere Trendkanalbegrenzung sein. Diese verläuft derzeit bei 188 Euro je Aktie und damit ca. 8,5 % höher. Sollte die Aktie es tatsächlich sogar schaffen aus dem Trendkanal nach oben auszubrechen, läge das nächste technische Ziel in etwa bei 208 Euro je Aktie. Das rein technische Potential von dem aktuellen Preisniveau läge in diesem Fall bei ca. 18,5 %.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Beitrag von Rami Jagerali.