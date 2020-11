Allianz-Aktie: Das hat niemand kommen sehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Wie so ziemlich jedes Unternehmen spürt auch die Allianz die Auswirkungen der Corona-Pandemie sehr deutlich. Die Anleger brachten sich in Erwartung enttäuschender Zahlen für das laufende Jahr schon früh in Stellung und beförderten den Aktienkurs des Versicherers bereits im Frühjahr in bisher ungeahnte Tiefen. Eine Prognose für das Gesamtjahr liegt zwar weiterhin nicht vor. Zumindest bei den Quartalszahlen wartete aber eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



