Allianz Aktie: Das hat gesessen!

Allianz Aktie: Mit dem kräftigen Anstieg am 09. November hat sich die Lage völlig geändert. Sprunghaft hat sich die bärische Situation in eine bullische geändert. Grund hierfür ist, dass zum einen die Abwärtstrendlinie aufgelöst wurde. Zum anderen konnten die Bullen einen Anstieg über das Bündel aus GDs bewerkstelligen. Nicht zuletzt ist so auch die wichtige und viel beachtete 200-Tagelinie überwunden worden. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



