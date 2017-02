Allianz: Aktie mit erneuten Schwächesignalen!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Lieber Leser,

die Allianz-Aktie hatte bereits vor einigen Wochen einen Ausbruch nach unten aus dem nach oben gerichteten, zulaufenden Dreieck unternommen. Allerdings schloss der Kurs auf Wochenbasis innerhalb des Dreiecks, weshalb der Ausbruchsversuch nach unseren markttechnischen Kriterien als gescheitert galt. In der vergangenen Woche tendierte der Wert erneut unter das besagte Dreieck und schloss auch unter der unteren Trendbegrenzung. Damit erscheint nun die Wahrscheinlichkeit aus der markttechnischen Perspektive erhöht, dass die Aktie weiter korrigieren könnte.

Erstes Ziel nach 155 Euro je Aktie, 100-Wochendurchschnitt

Eine leichte Unterstützung bietet noch der Bereich bei 155 Euro je Aktie. Hier befindet sich ein horizontaler Unterstützungsbereich, in dem in den Jahren 2015 und 2016 wichtige Hochs ausgebildet wurden. Darunter dürfte, sofern keine fundamentalen Neuigkeiten bekannt werden, ein Rücksetzer zum 100-Wochendurchschnitt möglich werden.

Aktuell verläuft der 100-Wochendurchschnitt bei 145,90 Euro je Aktie und damit etwa 7,0 % tiefer, vom aktuellen Preisniveau aus gemessen. Zum etwas späteren Zeitpunkt sollte er etwas höher verlaufen.

Der aktuelle Aufwärtstrend wäre damit aber nicht gefährdet. Eher könnten sogar womöglich kurz- bis mittelfristige Einbrüche für Käufe genutzt werden. Der Kurs der Allianz-Aktie ist jedoch etwas längerfristig betrachtet auf dem Weg in Richtung Allzeithoch, das im April 2015 bei 170 Euro je Aktie ausgebildet wurde.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse