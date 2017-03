Allianz: Aktie erhält frischen Rückenwind!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Lieber Leser,

die Aktien der Allianz befinden sich seit Juli letzten Jahres auf dem Vormarsch. Seither belaufen sich die Kurszuwächse auf gut 42 Prozent. In diesen Tagen konnte mit dem Anstieg auf 172,35 Euro ein neues Mehrjahreshoch realisiert werden. Doch so richtig ist dem Papier der Sprung über die psychologisch wichtige 170-Euro-Marke bislang nicht gelungen. Im Tagesverlauf gelang immer wieder der Ausbruch, doch am Ende des Tages ging es zumeist schwächer aus dem Handel.

Der Widerstand beruht auch auf dem April-Hoch des Jahres 2015, als die Aktie ebenfalls einen Wert von 170 Euro erreichte. Ein nachhaltiger Ausbruch würde dementsprechend ein kräftiges Kaufsignal entfachen. Rückenwind gibt es von einer aktuellen Studie des Analysehauses Kepler Cheuvreux, die ihre Einstufung des Versicherungs-Titels auf „Buy“ beließen und das Kursziel sogar von 190 auf 195 Euro erhöhten.

Attraktive Vorzeichen

Fundamental betrachtet ist die Allianz mit einem 2017er KGV von 11 und einer Dividendenrendite in Höhe von 4,7 Prozent ebenfalls höchst attraktiv bewertet. Darüber hinaus dürfen sich Anleger in diesem Jahr über ein umfassendes Aktienrückkaufprogramm (rund 17 Millionen Anteilsscheine) freuen. Hierdurch werden sich die Gewinne auf weniger Aktien verteilen, so dass die Dividenden bei gleicher Ausschüttungsquote ansteigen. Zudem zeigen Studien, dass Aktienrückkäufe auch mittelfristig einen positiven Effekt auf die Entwicklung des Aktienkurses haben.

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

… wir schenken Ihnen den Report „7 Top-Aktien für 2017“ heute trotzdem kostenfrei. Normalerweise kostet der Report im Onlinehandel 29,90 Euro. Sie können sich den genialen Report heute jedoch absolut kostenfrei sichern. Wir senden Ihnen den Report mit den Namen und den WKN der 7 besten Aktien für 2017 vollkommen KOSTENFREI zu.

Jetzt HIER klicken und mit den 7 Top-Aktien für 2017 abkassieren!

Ein Beitrag von Hermann Pichler.