Allianz Aktie: Zinsen bleiben weiter stabil!

Die schlimmsten Zeiten sind in Sachen Lebensversicherungen wohl überstanden. Wie die Allianz kürzlich bekanntgab, wird die Überschussbeteiligung im Jahr 2019 schon zum dritten Jahr in Folge unverändert bei 2,8 Prozent liegen. In den Jahren davor ging es im Zuge der Finanzkrise und stetig sinkenden Leitzinsen rapide bergab.

Experten gehen davon aus, dass die Zinsen bei Lebensversicherungen sich jetzt langfristig auf diesem Niveau

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.