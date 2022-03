Allianz-Aktie: Zeichen der Hoffnung!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Wie die meisten Aktien aus dem aus dem Versicherungssektor erlebte die Allianz-Aktie zuletzt einen heftigen Kursverfall, welcher das Papier an den Rande eines Crashs brachte. Die miese Stimmung am gestrigen Montag bot bereits den optimalen Nährboden, um das Papier in neue Untiefen zu befördern.

Doch noch hielten die Bullen dem Druck stand und die wichtige Marke bei 180 Euro konnte verteidigt werden. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung