Allianz-Aktie: Vor den Zahlen - so schätzen Analysten die Aktie ein!

Nach den deutlichen Abschlägen in der vergangenen Woche beginnt bei der Allianz-Aktie auch die neue Handelswoche mit Verlusten. Am Montag geben die Kurse weitere 1,6 Prozent nach und fallen damit zumindest auf Tagesbasis unter die 200-Wochen-Linie (EMA200). Ob es zu einem nachhaltigen Bruch kommt, muss sich aber erst noch zeigen. In den vergangenen Wochen und Monaten hatte sich der EMA200… Hier weiterlesen