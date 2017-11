Allianz Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Liebe Leser,

die Allianz hat am Freitag die Ergebnisse per drittes Quartal veröffentlicht. Daraus ging hervor, dass die Umweltkatastrophen in diesem Jahr, weniger negative Auswirkungen auf die Gewinne des größten europäischen Versicherungskonzerns hatten, als von vielen erwartet worden ist. Der Aufwand, der sich aus diesen ergab, bezifferte sich auf 529 Mio. Euro. Es wurden deutlich mehr erwartet. Das operative Ergebnis fällt von 3 Mrd. im Vorjahresquartal auf 2,5 Mrd. Euro in Q3 2017.

Prognosen leicht angehoben

Netto verdiente die Allianz 1,6 Mrd. Euro. Zwar 17,5 % weniger als im Vorjahr, jedoch mehr als Analysten erwarteten. Nach Sparten mussten überall Rückgänge verzeichnet werden. Am besten liefen die Segmente Lebensversicherungen und Vermögensverwaltung. Die Prognosen hat das Unternehmen damit leicht angehoben. Das operative Ergebnis soll nun zwischen 10,8-11,3 Mrd. Euro liegen, nach 10,3 Mrd. Euro zuvor.

Trendausbruch bleibt intakt

Charttechnisch betrachtet hat die Aktie den Ausbruch aus dem aufwärts gerichteten Trendkanal korrigiert und wird durch diesen unterstützt. Der Trend bleibt also weiterhin intakt. Erst Kurse unter 195 Euro je Aktie dürften auf eine größere Korrektur hindeuten.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.