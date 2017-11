Allianz Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Liebe Leser,

die Allianz-Aktie setzte in dieser Woche ihren Aufwärtstrend fort, nachdem sie vor vier Wochen aus dem technischen Trendkanal nach oben ausgebrochen war. Damit erreichte sie in dieser Woche die 200-Euro Marke. Die Aussicht auf länger anhaltende niedrige Zinsen innerhalb der EU hat die Anleger kaum verschreckt. Allianz-Aktionäre gehen von weiter steigenden Kursen im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms aus. Der Gewinn dürfte im abgelaufenen Quartal aufgrund von Sondereffekten höher ausfallen.

Nächste Woche ist es soweit

Am 10. November wird der in Europa größte Versicherer seine Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlichen. Per erstes halbe Jahr hatte das Unternehmen über alle Segmente hinweg steigende operative Ergebnisse verzeichnet. Für das Jahr 2017 hat man die Prognose nach den Q2-Ergebnissen angehoben. Man erwartet nun ein operatives Ergebnis am oberen Ende der Spanne zwischen 10,3-11,3 Mrd. Euro.

Nächster Widerstand bei 225 Euro je Aktie

Charttechnisch sind nur wenig relevante Widerstände auszumachen, notiert die Aktie doch auf neuen Mehrjahreshochs. Möglicherweise könnte bald die obere Trendlinie angesteuert werden. Diese markiert die Hochs aus den Jahren 2011 und 2015. Sie verläuft derzeit bei 225 Euro je Aktie. Damit bestünde das mittelfristige Potential von ca. 11 %.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.