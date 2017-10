Allianz Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

die Allianz-Aktie hat ihren technischen Ausbruch aus dem aufwärts gerichteten Trendkanal auch in dieser Woche fortgesetzt. Der Versicherer profitiert derzeit von Erwartungen an solide Ergebnisse sowohl in Kürze als auch im nächsten Jahr. Dafür sorgt nicht nur ein Aktienrückkaufprogramm, sondern auch der strategische Abbau von Geschäftsteilen.

Doch die Allianz sitzt weiterhin auf einem hohen Berg an Cash, weshalb auch Investitionen weiterhin auf der Agenda des Versicherungskonzerns bleiben. So hatte man in dieser Woche bekannt gegeben, dass man die Mehrheit am Gemeinschaftsunternehmen Allianz Saudi Fransi erwerben würde. Bisher beteiligte man sich mit 32,5 %. Nun stockt man auf 51 % auf.

EZB kündigt weiterhin lockere Geldpolitik an

Ein etwas weniger erfreulicher Faktor könnte nun mit der länger als erwarteten lockeren Geldpolitik der EZB zusammenhängen. Diese kündigte in dieser Woche an, dass die Anleihekäufe doch länger andauern würden als bisher angenommen. Dementsprechend rückt der Zinsanstieg innerhalb der EU eventuell in weite Ferne. Der Euro gibt infolgedessen nach.

Für das Ergebnisse per drittes Quartal sollten die Erwartungen nicht zu hochgesteckt sein. Die Auswirkungen der Hurrikans könnten belasten. Zudem dürften die Ergebnisse bei der US-Tochter Pimco verhalten ausfallen. Darauf deuten auch die Ergebnisse in den Anleihesegmenten der Investmentbanken hin. Charttechnisch bleibt die Aktie durch den überwundenen Trendkanal unterstützt.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.