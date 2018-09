Allianz Aktie Wochenanalyse: Kleinere Delle noch KEIN Abwärtszeichen…

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Allianz hat in den abgelaufenen Handelstagen der vergangenen Woche einige Euro eingebüßt. Dieser Umstand könnte Investoren und Analysten zunächst nervös werden lassen, heißt es. Dennoch sind die Chancen auf eine Kurserholung in den zurückliegenden Handelstagen nicht geringer geworden, so die Meinung von Chartanalysten. Denn: Übergeordnet befindet sich der Titel noch in einem charttechnischen Hausse-Modus. Dabei waren die Kurse kurzfristig ausgehend

Ein Beitrag von Frank Holbaum.