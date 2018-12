Allianz-Aktie: Wo geht die Reise hin?

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Allianz hatte in den vergangenen Tagen deutlich an Wert verloren. Nun stabilisierte sich der Kurs wieder. Chartanalysten würden ohnehin erst dann von einem klaren Abwärtstrend sprechen, wenn die Aktie auf weniger als 170 Euro nach unten fallen sollte. Dem ist derzeit nicht so. Deshalb ist mit einigem Wohlwollen sogar von einer charttechnisch neutralen Marktphase zu sprechen. Einen richtigen Aufwärtstrend würde ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.