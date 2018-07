Allianz-Aktie: Wo geht die Reise hin?

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

In der letzten Woche machte der Kurs der Allianz-Aktie ordentlich Boden nach oben gut, doch in der laufenden Woche könnte die Wertentwicklung des Papiers durchaus besser sein. Die Aktie kommt nicht so richtig vorwärts.

Aktuelle Einschätzung zur Aktie: Eine „Fresh Money Idea“?

Der Analyst Hadley Cohen von der Deutschen Bank stufte die Aktie des Versicherers kürzlich weiterhin mit „Buy“ ein. Dabei sieht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.