Allianz-Aktie: Wie sollten sich Anleger nun verhalten?

Die Aktie der Allianz kann zum Auftakt in die neue Woche weiter zulegen und steigt in einem freundlichen Marktumfeld um 2,47 Prozent auf 159,34 Euro. Die ersten beiden Mai-Wochen verliefen dagegen nicht so positiv, denn hier war der Kurs um mehr als 20 Prozent gefallen und unter die 140-Euro-Marke abgesackt. Dem vorausgegangen waren eine schwache Zwischenbilanz und die Rücknahme der Gewinnziele ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



