Allianz Aktie: Wie gewonnen, so zerronnen!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Deutliche Zugewinne bei der Allianz am Freitag weckten in vielen Anlegern noch Hoffnungen. Am Montag gab es dann jedoch das böse Erwachen. Schon kurz nach Handelsbeginn verlor die Allianz um fast 2 Prozent an Wert und gab damit die Zugewinne vom Freitag nahezu vollständig wieder ab. Chartanalysten gehen jetzt davon aus, dass es erst schlimmer wird, bevor sich wieder eine Besserung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.