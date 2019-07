Allianz-Aktie: Wie geht es nun weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Am 2. August wird die Allianz ihre Zahlen zum zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres veröffentlichen. Im Vorfeld der Halbjahresbilanz präsentiert sich die Aktie in ausgezeichneter Verfassung. Am Dienstag wurde bei 219 Euro ein neues Rekordhoch markiert, aktuell notiert die Aktie etwas tiefer bei 216,10 Euro. Die Anleger zeigen sich also auch im Hinblick auf die anstehenden Zahlen sehr zuversichtlich. Das Chartbild ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



