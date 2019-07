Allianz-Aktie: Wie geht es nun weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Allianz-Aktie ist in diesem Jahr einer der absoluten Top Performer am deutschen Aktienmarkt. Anfang April gelang der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch, es sollten viele weitere folgen. Nach der Dividendenzahlung und den hierdurch bedingten Abschlag kam der Kurs im Mai etwas zurück, konnte sich aber knapp unterhalb der 200,00-Euro-Marke stabilisieren. Seit Anfang Juni zeigt die Kurve wieder nach oben. In ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung