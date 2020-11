Allianz Aktie: Wichtig zu wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Allianz-Aktie hat in den vergangenen Wochen sehr viel Boden gutgemacht. Dabei profitierte sie von einem freundlichen Gesamtmarkt und der Aussicht auf eine baldige Impfstoffzulassung. In den letzten Tagen ging es weniger dynamisch nach oben. Dies dürfte einerseits der 200-Euro-Marke geschuldet sein, die sich vor den Anlegern auftürmt und einen Widerstand darstellt. Und zum anderen an den hohen RSI- und Stochastik-Werten. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



