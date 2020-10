Allianz Aktie: Wer hätte das gedacht?

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Allianz-Aktie hat sich in den letzten Tagen wieder etwas nach oben gearbeitet. Anfang Oktober bildete sich ein Candlestick-Hammer, der in der Candlestick-Analyse eine Trendwendeformation darstellt. Er zeichnet sich durch einen kleinen grünen Körper und einen langen unteren Schatten aus. Im Bereich der 170-Euro-Marke – hier befindet sich ein Widerstand – tut sich die Aktie allerdings schwer.



