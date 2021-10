Allianz-Aktie: Weitere Kaufsignale voraus!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Allianz-Aktie zeigt seit einigen Wochen deutliche Aufwärtstendenzen und arbeitet derzeit an einem weiteren prozyklischen Kaufsignal. Ende September war es bereits gelungen, den Konsolidierungstrend seit Mitte Juni zu durchbrechen. Nun versuchen sich die Käufer an einer Rückkehr in den langfristigen Aufwärtstrend, der nach dem Corona-Crash im Frühjahr 2020 seinen Anfang nahm. Der Ausbruch dürfte nicht ganz einfach werden, schließlich befindet sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



