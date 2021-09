Allianz-Aktie: Was ist jetzt zu tun?

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Allianz-Aktie befindet sich seit Mitte Juni in einem Abwärtstrend, in dem tiefere Tiefs auf tiefere Hochs folgen. Das letzte lokale Hoch datiert vom 13. August, als der Kurs bis auf 203,10 Euro anstieg. Anfang September setzte der Kurs das letzte Mal auf der Trendlinie auf und drehte anschließend nach unten. Zum Auftakt in die neue Woche kam es in einem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung