Allianz-Aktie: Was braucht man mehr?

Passend zum aufwärtsgerichteten Aktienkurs expandiert der Versicherungsriese Allianz in weiteren europäischen Ländern. Ende März übernahmen die Münchner das Versicherungsgeschäfts der Aviva-Gruppe in Polen für 2,5 Mrd. Euro. Damit avanciert Allianz in Mittel- und Osteuropa zur Nummer 2 der Versicherer. Die stärkere europäische Präsenz dürfte auch Norwegen gefallen, die mit ihrem Staatsfonds mit knapp 3 Prozent bei Allianz investiert sind.

