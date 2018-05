Allianz-Aktie: Der Versicherer macht seine Banco BPI-Anteile zu Geld!

Der Versicherungskonzern Allianz hat sich dazu entschlossen, seine Anteile der Banco BPI zu verkaufen. Die Allianz hielt 8,4 Prozent an der portugiesischen Bank und erhält dafür nun 178 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Sonntag mitteilte. Der Versicherer war mehr als zwei Jahrzehnte an dem portugiesischen Geldhaus beteiligt.

Ein Beitrag von Johannes Weber.