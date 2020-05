Allianz-Aktie: Ungebrochen attraktiv? – Video

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Corona-Krise hat auch die deutschen Börsenschwergewichte empfindlich getroffen. So verlor beispielsweise die Allianz-Aktie Mitte März fast die Hälfte an Wert. Doch war dieser Kurssturz berechtigt? Nach dem ersten Schock lichtet sich allmählich der Nebel und die Investoren schauen genauer hin, welche Unternehmen mittel- und langfristig die Krise am besten bewältigen können. Und diesbezüglich gehört der Versicherungskonzern zu den DAX-Titeln, denen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung